У 2025-2026 навчальному році заклади освіти регіону функціонуватимуть у різних формах організації освітнього процесу. Навчатися учні будуть і очно, і дистанційно, і у змішаній формі

У Запорізькій області продовжують будувати підземні школи та облаштовують укриття. На початку вересня планують відкрити понад два десятки таких об'єктів.

"Декілька підземних шкіл відчинять свої двері для учнів вже на початку вересня. Завершення будівництва решти об'єктів заплановано до кінця року. Загалом до кінця 2025 року планується відкриття 25 таких шкіл", - розповіла заступниця голови Запорізької ОВА Людмила Бухаріна.

При цьому частину приміщень у безпечних школах виділять для релокованих шкіл з тимчасово окупованих територій.

Окрему увагу планують приділити ініціативі "Європейська гарантія для дітей". Ця програма передбачає комплекс заходів для підвищення безпеки, якості шкільного харчування, підтримки ментального здоров’я учнів та допомоги родинам у складних умовах війни.

Нагадаємо, у Харківській області також працюють над організацією офлайн-освіти для школярів. До кінця 2025 року в регіоні планують збудувати 38 укриттів. Це дасть змогу організувати офлайн-навчання для більш як 40 тисяч учнів. Йдеться також про заклади загальної середньої освіти.