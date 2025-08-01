Фото: ГСЧС

В ночь на 1 августа российские войска нанесли серию ударов по Белоцерковскому району Киевщины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

В результате атаки в Белой Церкви вспыхнули масштабные пожары на территории гражданских предприятий. К счастью, пострадавших нет.

Для ликвидации последствий привлечены более 100 спасателей и 34 единиц техники, в том числе робототехника. Работы продолжаются.

Напомним, количество погибших в результате ночного удара по Киеву 31 июля увеличилось до 26. В течение ночи и утром 1 августа в Святошинском районе столицы спасатели извлекли из-под завалов жилого дома еще 10 тел погибших, среди них – двухлетний ребенок.