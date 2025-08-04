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04 августа 2025, 14:05

Масштабный пожар в частной пекарне Кривого Рога: погибли по меньшей мере три человека

04 августа 2025, 14:05
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фото: Телеграмм/Свои Кривой Рог
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На территории частной пекарни произошел масштабный пожар

Об этом сообщает Свои. Кривой Рог, передает RegioNews.

В Кривом Роге утром произошел масштабный пожар на территории частной пекарни в Покровском районе. Согласно предварительным данным, погибли три человека. Среди них - двое работников фасовочного цеха и женщина, личность которой устанавливают.

Пожар вспыхнул утром в пекарне на окраине города

Известно, что возгорание произошло на предприятии ООО "Фабрика теста", которое занимается производством и поставкой хлебобулочной продукции в супермаркеты, булочные и семейные пекарни. По предварительной версии, возгорание могло возникнуть при проведении сварочных работ.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, следственно-оперативная группа полиции и другие службы. Обстоятельства трагедии, точное количество пострадавших и размер нанесенного ущерба выясняются. Официальная информация от правоохранительных органов и спасателей ожидается в ближайшее время.

Ранее во Львове произошел пожар в гостинице "Власта", расположенной в центральной части города. Инцидент произошел днем 4 августа около 12:30. Из-за пожара многие гости вынуждены были покинуть помещение, а некоторые из них пытались спастись, выходя на балконы восьмого этажа.

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