Фото: ДСНС

6 серпня заповідник "Хортиця" у Запоріжжі постраждав через вогонь. Загорілось понад гектар території

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Відомо, що причиною стало порушення відвідувачами правил перебування на території заповідника. Зокрема, те, що хтось розводив багаття на території заповідника. Це під забороною, особливо в період пожежної небезпеки.

Вогонь поширювався не лише на поверхні, але й через внутрішнє тління лісової підстилки (шару з відмерлих рослинних решток).

"Наслідки вкрай болючі. Винищується унікальна рослинність і гинуть тварини, що населяють ці ділянки", - кажуть представники заповідника.

Нагадаємо, раніше на Вінниці сталась масштабна пожежа в одному з відділень місцевої лікарні. Вогонь охопив площу близько 400 квадратних метрів. 11 пацієнтів та 2 працівників довелось евакуювати до сусіднього корпусу. На щастя, вогонь вдалось оперативно загасити.