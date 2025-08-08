06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 02:20

У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"

08 серпня 2025, 02:20
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

6 серпня заповідник "Хортиця" у Запоріжжі постраждав через вогонь. Загорілось понад гектар території

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Відомо, що причиною стало порушення відвідувачами правил перебування на території заповідника. Зокрема, те, що хтось розводив багаття на території заповідника. Це під забороною, особливо в період пожежної небезпеки.

Вогонь поширювався не лише на поверхні, але й через внутрішнє тління лісової підстилки (шару з відмерлих рослинних решток).

"Наслідки вкрай болючі. Винищується унікальна рослинність і гинуть тварини, що населяють ці ділянки", - кажуть представники заповідника.

Нагадаємо, раніше на Вінниці сталась масштабна пожежа в одному з відділень місцевої лікарні. Вогонь охопив площу близько 400 квадратних метрів. 11 пацієнтів та 2 працівників довелось евакуювати до сусіднього корпусу. На щастя, вогонь вдалось оперативно загасити.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа Хортиця заповідник Запоріжжя
На Київщині спалахнула пожежа на стихійному сміттєзвалищі
06 серпня 2025, 07:30
Масштабна пожежа у приватній пекарні Кривого Рогу: загинули щонайменше троє людей
04 серпня 2025, 14:05
Нічний удар по Київщині: спалахнули масштабні пожежі на підприємствах
01 серпня 2025, 07:49
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, сім танків та 52 ворожі артсистеми
08 серпня 2025, 07:30
Фігуранти справи про корупцію на закупівлях дронів і РЕБ вийшли під заставу
08 серпня 2025, 07:29
Росіяни вночі атакували Сумщину: пошкоджені багатоповерхівки та авто, є постраждалий
08 серпня 2025, 07:14
Ворог атакував Київщину дронами: поранено трьох жінок
08 серпня 2025, 07:05
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
08 серпня 2025, 06:09
На Львівщині затримали мікроавтобус із партією гаджетів відомих брендів на понад пів мільйона гривень
08 серпня 2025, 05:38
В порту на Одещині на румунському танкері виявили 350 тонн незадекларованого дизпалива
08 серпня 2025, 05:01
Сезон консервації: скільки українцям коштуватиме "закрити" компот у 2025 році
08 серпня 2025, 04:40
Фуд-продюсерці МастерШеф, яка втратила житло через ракетну атаку, купили нове житло
08 серпня 2025, 04:20
"Найбільше критикують ті, хто не роблять взагалі нічого": ведучий Нікіта Добринін відповів на "закиди" про те, чому не воює
08 серпня 2025, 03:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Всі блоги »