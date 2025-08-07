12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 10:46

Масштабні пожежі на Запоріжжі: горіли ліси, поля й Хортиця

07 серпня 2025, 10:46
Фото: ДСНС Запоріжжя
Масштабна пожежа спалахнула на острові Хортиця в місті Запоріжжя — горіла суха трава на відкритій території площею 1 гектар. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося оперативно локалізувати загоряння та не допустити його поширення

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Загалом протягом минулої доби в Запорізькій області ліквідували 18 пожеж в екосистемах, з них 5 — унаслідок ворожих обстрілів у Запорізькому районі.

Вогонь знищив рослинність на площі 9 гектарів.

До гасіння пожеж залучено сили ДСНС — 138 рятувальників і 34 одиниці техніки, а також 16 працівників лісового господарства та 4 одиниці техніки.

ДСНС закликає громадян дотримуватись правил пожежної безпеки, адже навіть найменша недбалість може спричинити масштабну екологічну катастрофу.

Нагадаємо, 4 сепня у Кривому Розі сталася масштабна пожежа у приватній пекарні. Загинули три людини. За попередньою версією, займання могло виникнути під час проведення зварювальних робіт.

Запорізька область пожежа острів Хортиця ДСНС
