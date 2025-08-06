Фото: полиция

Утром 6 августа российские войска ударили четырьмя ФАБами по Запорожскому району, два из них попали по загородному клубу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

В результате атаки погибли мужчина и женщина, 12 человек получили ранения, среди них – двое детей.

От вражеских авиаударов повреждены здания базы отдыха, автомобили граждан.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, девять человек госпитализировали после вражеского удара по базе отдыха в Запорожском районе.

"В том числе ранения получили двое детей. Оба под наблюдением врачей, один в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, российская армия нанесла авиаудары по Запорожскому району под утро 6 августа. В ОВА обнародовали кадры последствий вражеского обстрела.