Фото: поліція

Вранці 6 серпня російські війська вдарили чотирма ФАБами по Запорізькому району, два з них влучили по заміському клубу

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка, 12 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей.

У результаті ворожих авіаударів пошкоджені будівлі бази відпочинку, автівки громадян.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, дев'ять людей госпіталузвали після ворожого удару по базі відпочинку у Запорізькому районі.

"В тому числі поранення отримали двоє дітей. Обидва під наглядом лікарів, один в тяжкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія завдала авіаудари по Запорізькому району під ранок 6 серпня. В ОВА оприлюднили кадри наслідків ворожого обстрілу.