В Ровенской области будут судить злоумышленников, производивших контрафактную водку в промышленных масштабах

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По материалам СБУ работники ГБР завершили досудебное расследование по организованной преступной группе, занимавшейся изготовлением и сбытом фальсифицированного алкоголя в промышленных масштабах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что с сентября 2024 г. фигуранты организовали полноценное производство поддельного алкоголя. В гаражных помещениях они установили оборудование для укупорки бутылок объемом 0,5 и 0,7 литра, закупали спирт и специальные химические реагенты. Для имитации легальной продукции производились поддельные этикетки и акцизные марки.

В общей сложности дельцы успели реализовать около 8,5 тыс. литров поддельного алкоголя.

В отношении шести продавцов, участвовавших в реализации фальсификата, уже идет судебное разбирательство. Еще двое признаны виновными по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконный сбыт подакцизных товаров). Среди наиболее активных участников группы – бывший правоохранитель.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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