09:28  30 июля
На Житомирщине 18-летний парень угнал мусоровоз
08:49  30 июля
Стрельба на Троещине: мужчина ранил прохожего из-за замечаний
01:35  30 июля
Возле Черновцов произошло землетрясение
UA | RU
UA | RU
30 июля 2025, 12:11

Житель Тернополя хотел оформить пособие и потерял 40 000 грн

30 июля 2025, 12:11
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

К работникам Тернопольского районного управления полиции обратился 38-летний житель областного центра с заявлением о том, что стал жертвой аферистов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам потерпевшего, в одном из чатов мобильного приложения Viber он увидел сообщения со ссылкой на оформление денежной помощи.

После этого с его банковского счета было списано 40 тысяч гривен.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Напомним, онлайн-мошенники продолжают выдуривать деньги, предлагая заработок в интернете за просмотр видео и "лайки". Недавно тернопольчанин хотел заработать онлайн, а потерял более 130 000 грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернополь Тернопольская область мошенники мошенничество деньги
В Тернопольской области загорелась зерносушилка
30 июля 2025, 04:00
В Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца
28 июля 2025, 11:49
В Тернополе в квартире взорвалась граната, есть погибшие
25 июля 2025, 14:44
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
Магамедрасулов, подозреваемый в госизмене, был ключевым по делу друга президента Миндича — СМИ
30 июля 2025, 13:37
Разоблачен "спасательный бизнес": чиновник ГСЧС организовал схему побега уклонистов за 19 тыс дол
30 июля 2025, 13:34
В Ровно насмерть сбили женщину с собакой: водителю избрали меру пресечения
30 июля 2025, 13:11
В Черновцах школьник совершил самоубийство: выстрелил себе в голову из пистолета
30 июля 2025, 12:58
Количество жертв атаки на Изюмщине возросло: в больнице скончался пенсионер
30 июля 2025, 12:48
В Одесской области задержали руководителя ТЦК за вымогательство и получение взятки
30 июля 2025, 12:46
В Одессе трех подростков на матрасе унесло в море
30 июля 2025, 12:43
Печаль и еще раз печаль – это все эмоции, которые вызывает пиар-кампания Залужного
30 июля 2025, 12:30
Психологическая поддержка в школах Харьковщины: совместный проект ХОВА и ЮНИСЕФ
30 июля 2025, 12:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »