Житель Тернополя хотел оформить пособие и потерял 40 000 грн

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К работникам Тернопольского районного управления полиции обратился 38-летний житель областного центра с заявлением о том, что стал жертвой аферистов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам потерпевшего, в одном из чатов мобильного приложения Viber он увидел сообщения со ссылкой на оформление денежной помощи.

После этого с его банковского счета было списано 40 тысяч гривен.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Напомним, онлайн-мошенники продолжают выдуривать деньги, предлагая заработок в интернете за просмотр видео и "лайки". Недавно тернопольчанин хотел заработать онлайн, а потерял более 130 000 грн.