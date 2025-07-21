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21 июля 2025, 20:18

В Запорожской области война навредила экологии более чем на 20 миллиардов

21 июля 2025, 20:18
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Фото: mepr.gov.ua
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Эксперты подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде с 2022 года. Это произошло из-за обломков боеприпасов, ракет

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

Эксперты Госэкоинспекции Южного округа продолжают фиксировать экологические потери, вызванные обстрелами и боевыми действиями на территории Запорожской области. Специалисты занимаются расчетами ущерба, причиненного окружающей среде из-за загрязнения почв, засорения территорий обломками боеприпасов, ракет и строительными отходами.

По данным экспертов, с начала полномасштабной войны по июль 2025 года общая сумма ущерба в области превысила 20,3 миллиарда гривен. Эти данные переданы правоохранителям.

Напомним, что также в Украине около 139 тысяч квадратных метров остаются потенциально заминированными. По словам бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля, над разминированием территорий в Украине работают 225 разминочных машин. Часть этой техники произвели в Украине.

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