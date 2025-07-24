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24 липня 2025, 16:53

Трирічний хлопчик на висоті дев'ятого поверху: у Запоріжжі притягнули до відповідальності матір, яка залишила дитину в небезпеці

24 липня 2025, 16:53
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Фото: Нацполіція
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У Запоріжжі поліцейських викликали через дитину на балконі. Небезпечну ситуацію помітили випадкові перехожі

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

У Запоріжжі перехожі помітили, що на балконі дев'ятого поверху була маленька дитина. Один необережний рух, і трирічний хлопчик міг би зірватися з висоти. Небайдужі місцеві жителі звернулись до поліції.

Тоді, коли прибули поліцейські, додому повернулась і мати дитини. 25-річна жінка пішла в магазин, а трирічного хлопчика та дворічну дівчинку вона залишила самих. При цьому квартиру мати зачинила, але балкон лишила відкритим.

Правоохоронці склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Поліція Запоріжжя наголошує: залишення дітей без нагляду — це не лише адміністративне правопорушення, а й реальна загроза їхньому життю та здоров’ю. Якщо ви стали свідками такої ситуації не залишайтеся байдужими та звертайтеся до поліції або соціальних служб", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в Тернополі п'ятирічний хлопчик випав з вікна. Зараз стан хлопчика стабільно важкий. Дитина знаходиться в реанімації. Попередньо, дитина була на підвіконні, сперлася на москітну сітку і це стало причиною падіння.

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