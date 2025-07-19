Окупанти атакували Запорізьку область понад 500 разів: загинув чоловік
Упродовж минулої доби окупанти завдали 510 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожої атаки по Василівському району загинув 64-річний чоловік.
Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Степногірську, Новоандріївці та Чарівному. Окрім того:
- 358 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Андріївку, Червонодніпровку, Біленьке, Кам'янське, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйполе, Ольгівське, Широке та Оріхів.
- 7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Ольгівське, Новоданилівку та Малу Токмачку.
- 141 артилерійський удар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 32 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали чергового удару по Одесі. Місто атакували понад 20 БпЛА. В результаті спалахнула пожежа в багатоповерхівці, загинула жінка.
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