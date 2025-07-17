В результате ночной атаки на Днепропетровщину один человек погиб, 10 пострадали, - начато расследование
В ночь на 17 июля Днепр и несколько районов области оказались под вражеским огнем
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.
Согласно данным следствия, войска рф нанесли удары с помощью беспилотников и артиллерии. Атаки были зафиксированы на территории города, Днепровского района, Никопольщины и Межевской громады Синельниковского района.
Наибольшие потери понес областной центр. В результате обстрела в Днепре погиб один человек, еще пятеро - от 35 до 70 лет - получили ранения. Разрушены промышленные объекты и хозяйственное сооружение. В Никопольском районе в результате атак пострадали еще пятеро мирных жителей. Там поврежден жилой дом, легковое авто и подсобное здание.
В Синельниковском районе вражеские снаряды попали по объектам инфраструктуры. Подробности о характере повреждений и масштабе разрушений уточняются.
Днепропетровская областная прокуратура открыла уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение законов и обычаев войны". Досудебное расследование продолжается. Правоохранители документируют все обстоятельства атак и собирают доказательства военных преступлений.
Ранее сообщалось, что в Днепре во время атаки дронов поврежден терминал "Delivery": есть погибший и раненые.