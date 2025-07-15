19:34  15 июля
В Одесской области перевернулся автобус с пассажирами
17:37  15 июля
Народный депутат от "Голоса" пришел в Раду в сандалиях
15:14  15 июля
Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине
UA | RU
UA | RU
15 июля 2025, 22:35

Жителей Запорожья предупредили о ядовитых пауках: что нужно знать

15 июля 2025, 22:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Запорожской области местных жителей предупредили об опасности из-за пауков. Из-за боевых действий они стали еще более активными

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожской области активизировались ядовитые пауки. Это, в частности, касается тарантулов, каракуртов и крестовиков. Самая большая вероятность встретить таких именно в июле и августе.

В областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что эти пауки могут встречаться на природе. Сейчас они более активны из-за боевых действий, пожаров, разрушения почвы тяжелой техникой.

Место укуса пауком выглядит как две красные точки или пятно.

Напомним, что в случае укуса ядовитым пауком могут быть общие симптомы. Например:

  • Сильная боль в месте укуса, которая может распространяться по телу.
  • Судороги мышц (спазмы);
  • Тошнота и рвота;
  • Головокружение и потеря сознания;
  • Чрезмерное потоотделение;
  • Посинение лица и онемение конечностей;
  • нарушение дыхания;
  • Тахикардия (ускоренное сердцебиение) и гипертензия (повышенное давление);
  • Беспокойство.

В случае, если есть подозрение на укус пауком нужно обязательно обращаться к врачу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
насекомые здоровье Запорожская область
Первое посмертное донорство в истории Охматдета: в Киеве спасли жизнь трем детям
12 июля 2025, 03:00
В Днепропетровской области зацвело ядовитое растение, вызывающее ожоги
11 июля 2025, 21:08
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
11 июля 2025, 13:38
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Украине подорожал "национальный" продукт: сколько теперь платить за килограмм
15 июля 2025, 23:55
Ударил ножом в сердце: в Ровенской области мужчина убил родного брата
15 июля 2025, 23:45
Только вышел из-под стражи: на Закарпатье осудили "нарко-бизнесмена"
15 июля 2025, 23:35
На Запорожье спасатели тушили пожары на почти 10 гектарах
15 июля 2025, 23:20
"Не призывал к дальнейшим действиям": Трамп ответил, предлагал ли Зеленскому ударить по Москве
15 июля 2025, 22:55
Европейская компания помогает россиянам вывозить зерно из оккупированного Бердянска
15 июля 2025, 22:43
Украину снова атакуют российские беспилотники: откуда летят
15 июля 2025, 22:03
В Сумской области полицейские спасли котенка из-под завалов после удара россиян
15 июля 2025, 21:53
Угрожал и избивал: на Полтавщине судили мужчину, который издевался над матерью
15 июля 2025, 21:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »