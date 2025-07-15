Жителей Запорожья предупредили о ядовитых пауках: что нужно знать
В Запорожской области местных жителей предупредили об опасности из-за пауков. Из-за боевых действий они стали еще более активными
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
В Запорожской области активизировались ядовитые пауки. Это, в частности, касается тарантулов, каракуртов и крестовиков. Самая большая вероятность встретить таких именно в июле и августе.
В областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что эти пауки могут встречаться на природе. Сейчас они более активны из-за боевых действий, пожаров, разрушения почвы тяжелой техникой.
Место укуса пауком выглядит как две красные точки или пятно.
Напомним, что в случае укуса ядовитым пауком могут быть общие симптомы. Например:
- Сильная боль в месте укуса, которая может распространяться по телу.
- Судороги мышц (спазмы);
- Тошнота и рвота;
- Головокружение и потеря сознания;
- Чрезмерное потоотделение;
- Посинение лица и онемение конечностей;
- нарушение дыхания;
- Тахикардия (ускоренное сердцебиение) и гипертензия (повышенное давление);
- Беспокойство.
В случае, если есть подозрение на укус пауком нужно обязательно обращаться к врачу.