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В Запорожской области местных жителей предупредили об опасности из-за пауков. Из-за боевых действий они стали еще более активными

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожской области активизировались ядовитые пауки. Это, в частности, касается тарантулов, каракуртов и крестовиков. Самая большая вероятность встретить таких именно в июле и августе.

В областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что эти пауки могут встречаться на природе. Сейчас они более активны из-за боевых действий, пожаров, разрушения почвы тяжелой техникой.

Место укуса пауком выглядит как две красные точки или пятно.

Напомним, что в случае укуса ядовитым пауком могут быть общие симптомы. Например:

Сильная боль в месте укуса, которая может распространяться по телу.

Судороги мышц (спазмы);

Тошнота и рвота;

Головокружение и потеря сознания;

Чрезмерное потоотделение;

Посинение лица и онемение конечностей;

нарушение дыхания;

Тахикардия (ускоренное сердцебиение) и гипертензия (повышенное давление);

Беспокойство.

В случае, если есть подозрение на укус пауком нужно обязательно обращаться к врачу.