Первое посмертное донорство в истории Охматдета: в Киеве спасли жизнь трем детям
В Киеве была проведена пересадка органов трем детям. Это стало возможным благодаря тому, что родители умершего ребенка согласились на донорство
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
В столице в детской больнице Охматдет благодаря посмертному донорству спасли три жизни. Констатировали смерть головного мозга 4-летней девочке из Житомирской области. Впервые в истории больницы родители согласились на посмертное донорство.
Благодаря этому удалось спасти:
- 16-летняя девушка с болезнью Вильсона-Коновалова, которая имела первый статус экстренности, — ей пересадили печень;
- 14-летнего мальчика, который семь месяцев жил на диализе в Охматдете, ему пересадили печень;
- 12-летнюю девочку, которой пересадили сердце в Институте сердца Минздрава Украины.
Напомним, ранее во Львовской области погиб 16-летний парень, и его родители согласились на посмертное донорство. Это спасло жизнь двум детям и женщине.
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