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15 липня 2025, 22:35

Жителів Запоріжжя попередили про отруйних павуків: що потрібно знати

15 липня 2025, 22:35
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Фото з відкритих джерел
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У Запорізькій області місцевих жителів попередили про небезпеку через павуків. Через бойові дії вони стали ще більш активними

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запорізькій області активізувались отруйні павуки. Це, зокрема, стосується тарантулів, каракуртів та хрестовиків. Найбільша ймовірність зустріти таких саме в липні та серпні.

В обласному центрі контролю і профілактики хвороб зазначили, що ці павуки можуть траплятися на природі. Зараз вони більш активні через бойові дії, пожежі, руйнування ґрунту важкою технікою.

Місце укусу павуком виглядає як дві червоні точки або пляма.

Нагадаємо, що також у випадку укусу отруйним павуком можуть бути загальні симптоми. Наприклад:

  • Сильний біль у місці укусу, який може поширюватися по тілу.
  • Судоми м'язів (спазми);
  • Нудота та блювота;
  • Запаморочення та втрата свідомості;
  • Надмірне потовиділення;
  • Посиніння обличчя та оніміння кінцівок;
  • Порушення дихання;
  • Тахікардія (прискорене серцебиття) та гіпертензія (підвищений тиск);
  • Занепокоєння.

У випадку, якщо є підозра щодо укусу павуком потрібно обов'язково звертатися до лікаря.

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