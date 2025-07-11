На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места

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В поселке Кушугум местные жители сообщают об атаке саранчи. Согласно их наблюдениям, нашествие насекомых зафиксировано в районе Осетровки

Об этом пишет "Справжнє" со ссылкой на Кушугумский поселковый совет, передает RegioNews.

Отмечается, что погодные условия способствуют быстрому размножению вредителя. В этой связи аграриям рекомендуют мониторить состояние посевов и принять первичные меры на ранних стадиях — особенно в местах концентрации насекомых.

Справка: Саранча — общее название вредных видов насекомых ряда прямокрылых подряда саранообразных.

В большом количестве саранча может собираться в стаи и поедать все на своем пути – траву, овощи, зерно. Такие нашествия могут уничтожить урожай и нанести большой ущерб фермерам.

В Украине встречается преимущественно в степных регионах, особенно в теплую и сухую погоду.

Чтобы не допустить распространения поля обрабатывают специальными средствами и следят за появлением личинок.

Напомним, в Днепре появились гнезда гигантской осы.