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15 июля 2025, 08:26

Российские войска около 500 раз обстреляли города и села на Запорожье: есть разрушения

15 июля 2025, 08:26
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фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 492 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов пострадали двое гражданских

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативной информации, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 19 квартир, частных домов, гаражей, автомобилей и объектов инфраструктуры.

"60-летняя женщина и 66-летний мужчина ранены в результате вражеской атаки по Пологовскому району", - говорится в сообщении.

Напомним, РФ атаковала Запорожье и Запорожский район "шахедами". В результате обстрелов поврежден ангар и админздание инфраструктурного объекта, возникли пожары.

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РФ война обстрелы оккупанты Запорожская область пострадавшие Федоров Иван Запорожская ОВА
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