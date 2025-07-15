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15 липня 2025, 19:22

У Запоріжжі внаслідок атаки ворожих дронів постраждала дитина

15 липня 2025, 19:22
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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12-річна дівчинка отримала поранення внаслідок атаки російських безпілотників, яка тривала майже 17 годин

Як передає RegioNews, про це голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Телеграмі.

"12-річна дитина дістала поранень внаслідок російської атаки на Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

За його словами, медики надали їй усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, російські загарбники майже 500 разів обстріляли міста та села Запорізької області.

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