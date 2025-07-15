У Запоріжжі внаслідок атаки ворожих дронів постраждала дитина
12-річна дівчинка отримала поранення внаслідок атаки російських безпілотників, яка тривала майже 17 годин
Як передає RegioNews, про це голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Телеграмі.
"12-річна дитина дістала поранень внаслідок російської атаки на Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.
За його словами, медики надали їй усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, російські загарбники майже 500 разів обстріляли міста та села Запорізької області.
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