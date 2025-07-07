Киев атаковали дроны: повреждено здание, авто и коммуникации

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В ночь на понедельник, 7 июля, в результате очередной воздушной атаки российских беспилотников над столицей зафиксированы незначительные повреждения в двух районах

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, в Деснянском районе из-за падения обломков вражеского беспилотника были повреждены окна в нежилом здании. Уточняется информация о пострадавших и масштабе разрушений.

В Соломенском районе зафиксированы повреждения автомобиля и водопроводной трубы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, ночью 7 июля Харьков подвергся массированной атаке вражескими дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказались Шевченковский и Слободской районы, десятки пострадавших, в том числе дети.