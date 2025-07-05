фото: ГСЧС Харьковщины

В ночь на 5 июля российские войска атаковали город Чугуев Харьковской области с помощью ударных БпЛА. В результате атаки возникли два масштабных пожара

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

По состоянию на 13:00 пожар полностью ликвидирован.

К тушению были привлечены 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники, медики и пожарный поезд.

Сейчас продолжается разбор завалов и обследование территории. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по шести населенным пунктам Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще 15 получили ранения, среди них — двое детей.