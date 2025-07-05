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05 июля 2025, 14:00

На Черниговщине российский дрон ранил почтальона: он в больнице

05 июля 2025, 14:00
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Россияне ударили FPV-дроном по приграничному селу Новгород-Северской общины.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews .

По его словам, мужчина получил обломочные ранения — сейчас находится в больнице. Его автомобиль поврежден.

По информации областных властей, только за минувшие сутки российские войска совершили 28 обстрелов по 15 населенным пунктам Черниговской области. Агрессор применял артиллерию, минометы, ударные и FPV-дроны.

В результате обстрелов повреждены или разрушены жилые дома, административное здание и хозяйственные постройки в общинах вблизи границы — в частности, в Новгород-Северской и Семеновской.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по шести населенным пунктам Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще 15 получили ранения, среди них — двое детей.

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