На Черниговщине российский дрон ранил почтальона: он в больнице
Россияне ударили FPV-дроном по приграничному селу Новгород-Северской общины.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews .
По его словам, мужчина получил обломочные ранения — сейчас находится в больнице. Его автомобиль поврежден.
По информации областных властей, только за минувшие сутки российские войска совершили 28 обстрелов по 15 населенным пунктам Черниговской области. Агрессор применял артиллерию, минометы, ударные и FPV-дроны.
В результате обстрелов повреждены или разрушены жилые дома, административное здание и хозяйственные постройки в общинах вблизи границы — в частности, в Новгород-Северской и Семеновской.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли удары по шести населенным пунктам Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще 15 получили ранения, среди них — двое детей.