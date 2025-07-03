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03 июля 2025, 03:15

Жители Запорожской области уплатили более 6 миллиардов налогов

03 июля 2025, 03:15
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Иллюстративное фото
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В Запорожской области жители уплатили более 6 миллиардов гривен единого социального взноса. В частности, это средства, направляемые на пенсии

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Жители Запорожской области за первое полугодие уплатили 6,1 миллиарда гривен единого взноса. Именно такую сумму регион перечислил в пенсионный и социальный фонды.

Если сравнивать с прошлым годом, то это на 909,3 миллиона больше (т.е. на 17,5%). Только в июне жители Запорожской области уплатили более 1,1 миллиарда гривен единого взноса. Это на 185 миллионов (на 19%) больше, чем в этот же месяц прошлого года.

Напомним, ранее в парламенте говорили, что в Украине более 17 тысяч граждан стали миллионерами. Именно столько человек зарегистрировали соответствующие декларации. В целом украинцы задекларировали 474 миллиарда гривен доходов.

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