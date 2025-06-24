Предприятие по изготовлению мин подозревают в неуплате более 325 млн грн налогов

фото: Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что компания на протяжении 2022-2024 годов была соисполнителем государственного контракта по поставке товаров оборонного назначения. В частности, проводила работы по снаряжению 82 мм осколочных мин из давальческого сырья заказчика.

В свою очередь главный бухгалтер общества, по результатам проведенных расчетов с заказчиком, безосновательно применил 0% ставку НДС и не зарегистрировал налоговые накладные по поставкам упомянутых услуг.

Это привело к неуплате более 325 млн грн налога на добавленную стоимость.

Напомним, в Киеве директор государственного предприятия не уплатил почти 100 млн. грн налогов.