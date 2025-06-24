Предприятие по изготовлению мин подозревают в неуплате более 325 млн грн налогов
Бюро экономической безопасности Украины сообщили главному бухгалтеру общества по изготовлению осколочных мин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Правоохранители установили, что компания на протяжении 2022-2024 годов была соисполнителем государственного контракта по поставке товаров оборонного назначения. В частности, проводила работы по снаряжению 82 мм осколочных мин из давальческого сырья заказчика.
В свою очередь главный бухгалтер общества, по результатам проведенных расчетов с заказчиком, безосновательно применил 0% ставку НДС и не зарегистрировал налоговые накладные по поставкам упомянутых услуг.
Это привело к неуплате более 325 млн грн налога на добавленную стоимость.
Напомним, в Киеве директор государственного предприятия не уплатил почти 100 млн. грн налогов.