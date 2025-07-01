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01 июля 2025, 18:11

На Волыни предприятие не уплатило почти 5 млн грн налогов

01 июля 2025, 18:11
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фото: Бюро экономической безопасности
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Бюро экономической безопасности в Волынской области обеспечили возмещение более 4,5 млн грн убытков, нанесенных государственному бюджету предприятием, занимающимся оптовой торговлей горюче-смазочными материалами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что общество систематически оформляло фиктивную продажу топлива в адрес компаний реального сектора экономики.

"В результате таких действий налоговые обязательства по налогу на прибыль были занижены более чем на 4,5 млн грн", - говорится в сообщении.

В ходе следствия руководитель общества признал свою вину и полностью возместил нанесенный государству ущерб.

Напомним, фермерское хозяйство на Волыни организовало подпольную автозаправку.

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