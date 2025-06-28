В Запорожской области россияне ранили 16-летнюю девушку

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Об этом сообщил в Телеграмме начальник Запорожской ОВ Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, российские захватчики нанесли удары FPV-дронами по одному из поселков Запорожского района.

"В результате атаки девочка 16 лет получила ранения", - написал он.

Напомним, несколько дней назад россияне более 300 раз обстреляли города и села в Запорожской области.