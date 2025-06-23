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23 июня 2025, 17:50

В Запорожье будут судить директора КП за сделку с электроэнергией на 665 тысяч грн

23 июня 2025, 17:50
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фото: Freepik
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Чиновника обвиняют в согласовании закупки электроэнергии по завышенной цене, что повлекло за собой убытки бюджета

Об этом сообщает "Настоящее Медиа", передает RegioNews.

По данным Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, чиновник согласовал приобретение электроэнергии по заведомо завышенной стоимости. В результате таких действий местный бюджет потерял более 665 тысяч гривен.

Речь идет о 54-летнем руководителе КП, который, по версии следствия, намеренно одобрил невыгодные условия соглашения. Правоохранители уже завершили досудебное расследование. Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранту инкриминируют нарушения по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Также возможен запрет занимать руководящие должности в государственных или коммунальных структурах сроком до трех лет.

Расследованием занимались следователи областного управления Национальной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры. Ожидается назначение даты судебного заседания.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожали коммунальные услуги: сколько теперь нужно платить за свет и воду.

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