Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

16 июня правоохранители получили сообщение от местного жителя, что его племянник во время ссоры, вероятно, ударил свою девушку ножом. В квартире полицейские обнаружили тело 22-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями.

Выяснилось, что трагедия произошла 13 июня. Между парой произошел конфликт. Посреди ссоры парень взял нож и ударил девушку более 70 раз. Когда он осознал, что он сделал, сбежал в Закарпатскую область.

Правоохранители задержали его на железнодорожном вокзале Рахов и вернули в Запорожье. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине мужчину осудили за убийство. Он застал свою жену в спальне соседа. Из-за ревности мужчина нанес "сопернику" удары металлическим прутом, из-за чего тот умер.