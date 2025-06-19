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19 июня 2025, 23:45

Убил ножом: задержали парня из Запорожья, жестоко расправившегося со своей девушкой

19 июня 2025, 23:45
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Фото: Нацполиция
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В Запорожье произошла трагедия. Ссора влюбленной пары закончилась убийством

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

16 июня правоохранители получили сообщение от местного жителя, что его племянник во время ссоры, вероятно, ударил свою девушку ножом. В квартире полицейские обнаружили тело 22-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями.

Выяснилось, что трагедия произошла 13 июня. Между парой произошел конфликт. Посреди ссоры парень взял нож и ударил девушку более 70 раз. Когда он осознал, что он сделал, сбежал в Закарпатскую область.

Правоохранители задержали его на железнодорожном вокзале Рахов и вернули в Запорожье. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Днепропетровщине мужчину осудили за убийство. Он застал свою жену в спальне соседа. Из-за ревности мужчина нанес "сопернику" удары металлическим прутом, из-за чего тот умер.

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