РФ накрыла Запорожскую область из авиации и РСЗО: повреждена инфраструктура
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 419 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 14 сообщений о повреждении частных домов и объектов социальной и промышленной инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью 11 июня оккупационные войска РФ нанесли массированные удары беспилотниками по Харькову. В результате дроновой атаки погибли гражданские, пострадали более 50 человек, среди них – дети.
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