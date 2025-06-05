У Запоріжжі викрили угруповання, що маскувалося під силовиків

фото: Запорізька обласна прокуратура

У Запоріжжі викрито та затримано організатора і трьох учасників групи за фактом незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 35-річний колишній правоохоронець організував схему незаконного збуту наркотиків та психотропів, до реалізації якої залучив свою співмешканку та двох знайомих.

Підозрювані розповсюджували психотропні речовини "PVP", "4-MMC", "метамфетамін", "амфетамін", а також "канабіс", шляхом розкладання так званих "закладок" у громадських місцях Запоріжжя.

З метою конспірації вони використовували формений одяг із шевронами різних підрозділів поліції та військових. Перевезення наркотиків здійснювали автомобілем таксі, переховуючи їх у спеціально обладнаних кейсах під дном кузова.

Учасників схеми затримано. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих вилучено майже 500 згортків з наркотиками, формений одяг, зброю, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Нагадаємо, у Рівному працівник СІЗО постачав наркотики ув’язненим через романтичні стосунки з арештанткою.