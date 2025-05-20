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Киевские правоохранители завершили расследование в отношении хакера, который вмешивался в работу системы МВД. Стало известно, что ему угрожает

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В столице будут судить хакера, вмешивавшегося в работу сервисных центров МВД. Он за 1000 гривен продавал талоны электронной очереди. Сейчас следователи уже завершили досудебное расследование в отношении 27-летнего жителя Киевщины и направили обвинительный акт в суд.

По данным правоохранителей, 27-летний мужчина искал в соцсетях "клиентов", которые хотели получить талон в сервисные центры МВД в кратчайшие сроки. Затем он вмешивался в работу электронно-коммуникационной системы госучреждения, перехватывал рабочую сессию других пользователей сайта и оформлял талоны на своих клиентов.

В результате электронная очередь реальных пользователей блокировалась, а их место занимали "заказчики". Хакер продал не менее 50 талонов, а оплату получал на банковские карты.

Ему объявили о подозрении. Сейчас уже направили обвинительный акт в суд. Хакеру грозит до пятнадцати лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее в Украине разоблачили хакеров, которые обворовывали банковские счета иностранцев. Они производили вредоносное программное обеспечение и рассылали его вместе с медиафайлами на электронные почты.