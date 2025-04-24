Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили хакеров, разработавших программу для кражи денег с банковских счетов. Они получали данные с компьютеров и мобильных телефонов потерпевших

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Украинские правоохранители совместно с чешскими коллегами разоблачили хакеров, которые обворовывали банковские счета и криптовалютные кошельки иностранцев. Следователи выяснили, что злоумышленники производили вредоносное программное обеспечение и рассылали его вместе с медиафайлами на электронные почты.

Когда человек открывал это сообщение с вредным кругом, аферисты получали доступ к компьютерам и мобильным телефонам. Таким образом, злоумышленники похищали средства граждан ЕС и США с их электронных счетов и криптовалютних кошельков.

"Следователи полиции сообщили всем четырем участникам о подозрении. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили хакера, программой которого могли бы воспользоваться аферисты. С помощью этой программы мошенники могли угонять данные, сохраненные на компьютере.