Выросло количество раненых после удара РФ по Запорожью

фото: Запорожская ОВА

В результате российского удара по Запорожью количество раненых возросло до трех человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до трех", - говорится в сообщении.

К медикам обратились еще два человека - 46-летняя женщина и 54-летний мужчина.

"Им оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались", – написал Федоров.

Напомним, из-за российской атаки в Запорожье было обесточено более 13 тысяч абонентов.