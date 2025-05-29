Спасатели ликвидировали масштабные пожары после ударов БпЛА на Сумщине

фото: ГСЧС Сумщины

В течение суток на территории Сумской области зафиксированы масштабные пожары, вызванные враждебными атаками беспилотных летательных аппаратов

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в Верхнесыворотской общине в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура — произошло частичное разрушение нежилого здания, повлекшее пожар. Спасатели оперативно ликвидировали огонь и не допустили его распространение.

В Недригайловской общине враг ударил по фермерскому хозяйству, где загорелись склады с сельскохозяйственной техникой. Сотрудники ГСЧС провели обследование территории и ликвидировали все очаги горения.

Напомним, за прошедшие сутки россияне 140 раз обстреляли населенные пункты Сумщины. В результате обстрелов погибли и ранены.