Авиаудар по селу в Запорожской области: погиб человек, еще один ранен

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В результате российского авиаудара по селу в Пологовском районе на рассвете 29 мая погиб один человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"В результате российской атаки по Пологовскому району один человек погиб, еще один – ранен. Медики оказывают раненому всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Российскими управляемыми авиабомбами в селе полностью разрушены пять, повреждены 50 частных домов, один из домов загорелся.

Из-за поврежденных воздушных линий электропередачи аварийно прекращено электроснабжение 600 абонентов в восьми населенных пунктах Воздвиженской и Гуляйпольской общин.

Напомним, на рассвете 29 мая российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса в Запорожской области. В результате атаки были разрушены и повреждены дома.