В ГСЧС показали последствия удара по Запорожской области: россияне сбросили пять авиабомб
Утром, 29 мая, российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса Пологовского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В ходе поисково-спасательных работ чрезвычайники достали из-под завалов разрушенного дома мужчину и передали его медикам. К сожалению, из-за травм, несовместимых с жизнью, он умер. Еще один человек ранен.
Кроме того, из-за вражеской атаки произошло разрушение жилого дома с последующим возгоранием. Спасатели ликвидировали пожар.
Напомним, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса на рассвете 29 мая. В селе полностью разрушены пять, повреждены 50 частных домов.
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