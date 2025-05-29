фото: ГСЧС

Утром, 29 мая, российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса Пологовского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В ходе поисково-спасательных работ чрезвычайники достали из-под завалов разрушенного дома мужчину и передали его медикам. К сожалению, из-за травм, несовместимых с жизнью, он умер. Еще один человек ранен.

Кроме того, из-за вражеской атаки произошло разрушение жилого дома с последующим возгоранием. Спасатели ликвидировали пожар.

Напомним, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по селу Верхняя Терса на рассвете 29 мая. В селе полностью разрушены пять, повреждены 50 частных домов.