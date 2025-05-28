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Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

В результате удара тяжелые ранения получила 60-летняя женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму, обломочные ранения грудной клетки, рук, ног и перелом плеча. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, еще два человека обратились к врачам после вчерашнего обстрела. Это 74-летний житель Херсона, у которого диагностирована взрывная травма, ушиб плеча и голени, а также 47-летняя женщина из поселка Камышаны. Женщина получила взрывную травму и контузию.

Напомним, 27 мая российские войска атаковали около 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали 13 мирных жителей.