12:49  28 мая
Моряки-пограничники уничтожили 14 вражеских "шахедов"
08:25  28 мая
На Буковине работник банка украл сотни тысяч гривен у клиентов
07:10  28 мая
На Черниговщине утонули два человека
UA | RU
UA | RU
28 мая 2025, 12:50

Россияне обстреляли поселок на Херсонщине: раненая женщина

28 мая 2025, 12:50
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Утром 28 мая российские военные обстреляли поселок Антоновка Херсонской области

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

В результате удара тяжелые ранения получила 60-летняя женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму, обломочные ранения грудной клетки, рук, ног и перелом плеча. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, еще два человека обратились к врачам после вчерашнего обстрела. Это 74-летний житель Херсона, у которого диагностирована взрывная травма, ушиб плеча и голени, а также 47-летняя женщина из поселка Камышаны. Женщина получила взрывную травму и контузию.

Напомним, 27 мая российские войска атаковали около 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали 13 мирных жителей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Херсонская область пострадавшая
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
На Буковине пограничники обнаружили контрабандистов с сигаретами на полмиллиона гривен
28 мая 2025, 12:59
В Черкассах мужчина напал на женщину с ножом: злоумышленника взяли под стражу
28 мая 2025, 12:57
Моряки-пограничники уничтожили 14 вражеских "шахедов"
28 мая 2025, 12:49
Россияне ночью атаковали "Шахедами" пригород Харькова: в прокуратуре показали последствия
28 мая 2025, 12:38
На Донетчине задержали агентов ФСБ, которые наводили ракетно-бомбовые удары по Константиновке
28 мая 2025, 12:15
МРТ и КТ только по направлению узких специалистов: новые правила от НСЗУ
28 мая 2025, 12:08
5 лет за решеткой проведет пограничник из Закарпатья, незаконно переправлявший мужчин в Словакию
28 мая 2025, 12:08
В Тернопольской области 52-летняя женщина может сесть на 8 лет за решетку за кражу смартфона
28 мая 2025, 11:59
В Ровенской области будут судить злоумышленников, производивших контрафактную водку в промышленных масштабах
28 мая 2025, 11:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Геннадий Друзенко
Все блоги »