В Сумской области российские войска атаковали 35 населенных пунктов
За прошедшие сутки российские войска совершили более 120 обстрелов по 35 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Великописаревской общине повреждено админздание;
- в Краснопольской общине разрушено здание культуры;
- в Николаевской общине повреждены 6 частных жилых домов, 4 хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры;
- в Хотинской общине повреждены 2 частных домовладения;
- в Белопольской общине произошло возгорание частного домовладения;
- в Сумской общине повреждены нежилые помещения, админздание, 7 частных домов, многоквартирный дом, легковые автомобили, объект гражданской инфраструктуры.
Воздушная тревога в области длилась 15 часов.
Напомним, 26 мая оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу на Сумщине. Погиб один человек, еще двое – ранены.
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