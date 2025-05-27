В Сумской области российские войска атаковали 35 населенных пунктов

фото: Сумская ОВА

За прошедшие сутки российские войска совершили более 120 обстрелов по 35 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА.



Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Великописаревской общине повреждено админздание;

в Краснопольской общине разрушено здание культуры;

в Николаевской общине повреждены 6 частных жилых домов, 4 хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры;

в Хотинской общине повреждены 2 частных домовладения;

в Белопольской общине произошло возгорание частного домовладения;

в Сумской общине повреждены нежилые помещения, админздание, 7 частных домов, многоквартирный дом, легковые автомобили, объект гражданской инфраструктуры.

Воздушная тревога в области длилась 15 часов.

Напомним, 26 мая оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу на Сумщине. Погиб один человек, еще двое – ранены.