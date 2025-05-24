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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.

Во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных. Эти преступления – не редкие случаи, а составляющая целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора – России.

"Эту тенденцию подтверждает и Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. В своем докладе от 19 марта 2025 года комиссией зафиксирован рост количества случаев, когда российские военные целенаправленно убивали или калечили украинских бойцов, сдавшихся или пытавшихся сдаться в плен", – говорится в сообщении.

"Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны – расстреливайте на месте", – говорится в документе.

Специальный докладчик ООН по внесудебным казням доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN четко очертил ответственных за эти действия.

"Они не происходили бы с таким количеством и частотой без приказа – или, по крайней мере, согласия – от высшего военного командования, что в России означает пост президента", – сказал он.

В ГУР напоминают – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Напомним, ранее в CNN получили перехват, где российский командир приказывает расстрелять украинских пленных: "возьмите командира в плен, остальных нах*й".