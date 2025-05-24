В ГУР зафиксировали более 150 случаев казней украинских военных в плену россиян
Число казней украинских бойцов на поле боя растет. Зафиксировано более 150 таких случаев
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает RegioNews.
Во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных. Эти преступления – не редкие случаи, а составляющая целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора – России.
"Эту тенденцию подтверждает и Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. В своем докладе от 19 марта 2025 года комиссией зафиксирован рост количества случаев, когда российские военные целенаправленно убивали или калечили украинских бойцов, сдавшихся или пытавшихся сдаться в плен", – говорится в сообщении.
"Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны – расстреливайте на месте", – говорится в документе.
Специальный докладчик ООН по внесудебным казням доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN четко очертил ответственных за эти действия.
"Они не происходили бы с таким количеством и частотой без приказа – или, по крайней мере, согласия – от высшего военного командования, что в России означает пост президента", – сказал он.
В ГУР напоминают – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
Напомним, ранее в CNN получили перехват, где российский командир приказывает расстрелять украинских пленных: "возьмите командира в плен, остальных нах*й".