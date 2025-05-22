Минус четыре "кадыровца": на Херсонщине взорвался автомобиль с офицерами "Ахмата", – ГУР
На временно оккупированной территории Херсонской области между Скадовском и Антоновкой взорвался автомобиль, внутри которого находились "кадыровцы" со "звездочками"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Это произошло 20 мая. Внутри УАЗ Patriot находились четыре офицера российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат". В результате взрыва ни один из оккупантов не выжил.
"После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот – сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики", – добавляет ГУР.
Напомним, ранее бойцы ГУР показали, как уничтожили технику, артиллерию и ликвидировали более 100 оккупантов.
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