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21 мая 2025, 07:10

Дрифт года под Купянском: водитель ГУР эвакуировал с поля боя подбитый броневик

21 мая 2025, 07:10
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скриншот с видео
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Во время операции на Купянском направлении бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины выехали на боевое задание, и их броневик M1224 MaxxPro подбили россияне. Водитель-виртуоз эвакуировал транспорт на трех колесах

Эпическое видео с фронта обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Указывается, что машина сохранила жизнь воинов. Они спешились и продолжили маневр, а MaxxPro остался в зоне поражения.

"Боец подразделения логистики решил сохранить машину - на месте убедился, что двигатель исправен, и на трех колесах со скрежетом металла по асфальту успешно, "с искрой", эвакуировал MaxxPro", - рассказали в ГУР.

Напомним, ранее снайперы ГУР показали эксклюзивные кадры ликвидации россиян.

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