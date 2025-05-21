Дрифт года под Купянском: водитель ГУР эвакуировал с поля боя подбитый броневик
Во время операции на Купянском направлении бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины выехали на боевое задание, и их броневик M1224 MaxxPro подбили россияне. Водитель-виртуоз эвакуировал транспорт на трех колесах
Эпическое видео с фронта обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Указывается, что машина сохранила жизнь воинов. Они спешились и продолжили маневр, а MaxxPro остался в зоне поражения.
"Боец подразделения логистики решил сохранить машину - на месте убедился, что двигатель исправен, и на трех колесах со скрежетом металла по асфальту успешно, "с искрой", эвакуировал MaxxPro", - рассказали в ГУР.
Напомним, ранее снайперы ГУР показали эксклюзивные кадры ликвидации россиян.
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