Житель Запорожья нашел уникальный артефакт которому более 300 лет

фото: Национальный заповедник "Хортица"

На Хортице обнаружили ствол от французского оружия 1715 года

Об этом в Телеграмме написала пресс-служба Национального заповедника Хортица, передает RegioNews.

"Ствол фузей образца 1715 года нашел в районе туристического пляжа острова Хортица житель нашего города Ю. Шейко и передал этот артефакт Национальному заповеднику "Хортица", - говорится в сообщении.

Данная модель является изобретением французских оружейников второй половины XVII века. Это ружье с ударно-кремным замком и трехгранным штыком. Была распространена в XVII-XVIII веках.

Напомним, в Запорожье волк скрылся из частного зоопарка и разгуливал по городу.