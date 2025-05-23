Житель Запорожья нашел уникальный артефакт которому более 300 лет
На Хортице обнаружили ствол от французского оружия 1715 года
Об этом в Телеграмме написала пресс-служба Национального заповедника Хортица, передает RegioNews.
"Ствол фузей образца 1715 года нашел в районе туристического пляжа острова Хортица житель нашего города Ю. Шейко и передал этот артефакт Национальному заповеднику "Хортица", - говорится в сообщении.
Данная модель является изобретением французских оружейников второй половины XVII века. Это ружье с ударно-кремным замком и трехгранным штыком. Была распространена в XVII-XVIII веках.
Напомним, в Запорожье волк скрылся из частного зоопарка и разгуливал по городу.
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