Войска РФ направили на Запорожскую область более 400 БпЛА: ранены 3 человека
Вчера, 22 мая, российские оккупанты нанесли 658 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранения получили трое гражданских
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 10 квартир, частных домов, автомобилей и образовательное учреждение.
"Двое мужчин и женщина пострадали во время вражеских атак по Васильевскому и Пологовскому районам", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера вечером в Орехове российский дрон атаковал женщину, которая шла по улице.
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