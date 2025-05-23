Мешканець Запоріжжя знайшов унікальний артефакт, якому понад 300 років

фото: Національний заповідник "Хортиця"

На Хортиці знайшли ствол від французької зброї 1715 року

Про це в Телеграмі написала пресслужба Національного заповідника Хортиця, передає RegioNews.

"Ствол фузеї зразка 1715 року знайшов в районі туристичного пляжу острова Хортиця житель нашого міста Ю. Шейко і передав цей артефакт до Національного заповідника "Хортиця", - йдеться у повідомленні.

Дана модель є винаходом французьких зброярів другої половини XVII століття. Це рушниця з ударно-кремінним замком і тригранним багнетом. Була поширена у XVII-XVIII століттях.

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