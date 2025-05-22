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22 мая 2025, 13:04

Россияне обстреляли из артиллерии село на Запорожье: тяжело раненный мужчина

22 мая 2025, 13:04
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фото: ОВА
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В четверг, 22 мая, российские оккупанты атаковали артиллерией село Приморское Васильевского района

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеского обстрела получил ранение 59-летний мужчина, который работал во дворе собственного дома.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 495 ударов по 13 прифронтовым населенным пунктам Запорожской области.

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