Войска РФ ударили по Гуляйполю: пострадал мужчина
Сегодня днем российская армия нанесла удар дроном по городу Гуляйполе Пологовского района. В результате вражеской атаки ранения получил мирный житель
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По имеющимся данным, оккупанты атаковали беспилотником 47-летнего мужчину.
"Пострадавший с осколочными ранениями госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали с артиллерии село Приморское Васильевского района. В результате вражеского обстрела получил ранение 59-летний мужчина.
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