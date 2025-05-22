Оккупанты накрыли из артиллерии село на Херсонщине: ранен гражданский
Сегодня оккупационные войска РФ ударили из артиллерии по селу Осокоровка Бериславского района. Из-за вражеской атаки пострадал местный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, российские захватчики атаковали Осокоровку из артиллерии около 11:00.
"Из-за вражеских обстрелов 26-летний мужчина, находившийся на улице, получил взрывную травму и обломочные ранения ноги", — говорится в сообщении.
Пострадавший находится под наблюдением медиков.
Напомним, днем 22 мая российские захватчики нанесли удар по Бериславу в Херсонской области. В результате артобстрела погибли двое мирных жителей.
Войска РФ ударили по Гуляйполю: пострадал мужчинаВсе новости »
22 мая 2025, 16:30Оккупанты атаковали север Донетчины: есть жертвы и раненые
22 мая 2025, 16:10Утренняя атака на Херсон: в собственном доме погибла пожилая женщина
22 мая 2025, 09:24
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
В Ужгороде мужчина после визита в ТЦК попал в реанимацию с травмой головы: появилось видео
22 мая 2025, 19:221,5 тысячи долларов за плавание в Тисе: на Закарпатье судили мужчину, продававшего "путешествия" за границу
22 мая 2025, 19:13Сбил насмерть и скрылся: в Житомирской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП
22 мая 2025, 18:35В Украине арестовали активы сына эксглавы "Мотор Сечи" Богуслаева на 500 млн грн
22 мая 2025, 18:10"Заработал" $46 тысяч: в Харькове разоблачили переправителя, организовавшего побег уклонистам за границу
22 мая 2025, 17:40Писали о ТЦК в Viber: на Волыни получили срок шесть "блоггеров"
22 мая 2025, 17:31Россия ударила по Кировоградщине тремя баллистическими ракетами, - ОВА
22 мая 2025, 17:10На Николаевщине в реке Ингулец утонул мужчина
22 мая 2025, 17:02Россияне сбросили взрывчатку на жительницу Херсона
22 мая 2025, 16:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны