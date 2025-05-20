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20 мая 2025, 17:59

Выстрелил в голову из ружья: в Запорожской области отчим убил пасынка и закопал его тело

20 мая 2025, 17:59
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Фото: Нацполиция
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В Запорожской области разоблачили мужчину, убившего 20-летнего парня. Это оказался отчим

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В поселке Каменное во время распития алкогольных напитков отчим во время конфликта застрелил пасынка из ружья. Его тело и следы преступления мужчина скрыл. Теперь его задержали и сообщили о подозрении.

К стражам порядка 16 мая обратилась девушка. Она сообщила, что ее парень ушел в гости и не вернулся, на телефонные звонки не отвечает. Тогда полиция приступила к его поискам.

39-летний отчим парня пытался запутать следствие. Он говорил, что парень был у него в гостях, но ушел после застолья. Однако полиция заподозрила мужчину. Тогда стражи порядка разыскали тело со следами насильственной смерти, которое было закопано на территории местного карьера.

Затем выяснилось, что во время застолья парень и его отчим начали ссориться. Впоследствии мужчина схватил ружье и выстрелил пасынку в голову. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на автомобиле отвез тело в карьер и закопал. Мобильный телефон жертвы мужчина выбросил в водоем. Затем он вернулся домой, спрятал оружие, убрал в доме и смыл кровь убитого.

"39-летний мужчина был задержан на основании ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в Харьковской области будут судить мужчин, которые едва не убили женщину. Они избили знакомую и обокрали ее, а потом собирались поджечь ее дом, чтобы она погибла.

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