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Преступление произошло 17 мая в городе Жмеринка. Женщина скончалась в больнице

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина пришел в дом сестры. Во время конфликта 43-летний фигурант нанес удары 63-летней родственнице обухом молотка и топора по голове. От полученных травм она скончалась в больнице. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Во время задержания у фигуранта правоохранители обнаружили орудие совершения преступления. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Задержанному объявили подозрение. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее во Львове мужчина зарезал собственную мать. Мужчина рассказал о совершенном своему товарищу, а тот сообщил в полицию.