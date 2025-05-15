Генштаб обновил потери РФ в войне
За минувшие сутки россияне потеряли более 1200 военных
Как передает RegioNews, об этом сообщает официальная страница Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 970590 (+1220) человек,
- танков ‒ 10812 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22514 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 27872 (+45) ед,
- РСЗО – 1384 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 1166 (+1) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36000 (+140),
- крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 48547 (+165) ед,
- специальная техника – 3892 (+8).
Напомним, в ВМС рассказали о ситуации с российскими кораблями в морях.
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