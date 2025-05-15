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15 мая 2025, 07:45

Генштаб обновил потери РФ в войне

15 мая 2025, 07:45
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фото: иллюстративное
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За минувшие сутки россияне потеряли более 1200 военных

Как передает RegioNews, об этом сообщает официальная страница Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 970590 (+1220) человек,
  • танков ‒ 10812 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22514 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 27872 (+45) ед,
  • РСЗО – 1384 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 1166 (+1) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36000 (+140),
  • крылатые ракеты ‒ 3197 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48547 (+165) ед,
  • специальная техника – 3892 (+8).

Напомним, в ВМС рассказали о ситуации с российскими кораблями в морях.

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